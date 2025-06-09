Врач-эпидемиолог Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Самал Бакушева рассказала о проявлениях и вреде зависимостей от алкоголя, курения, азартных игр.

Современный мир полон различных соблазнов, которые могут нарушать способность человека адаптироваться к окружающей среде. Под их воздействием формируется привычка к определенным действиям и образу поведения, что со временем может привести к зависимости. Зависимый человек теряет свободу и способность контролировать свою жизнь. Многие люди сталкиваются с различными видами зависимостей. Некоторые из них относительно безвредны, например, привычка к кофе, а другие представляют серьезную угрозу – алкогольная, никотиновая, наркотическая зависимости, игромания.

На формирование зависимости влияет множество факторов. Часто возникает вопрос: почему одни легко отказываются от вредных привычек и не начинают курить после первой сигареты, а другие становятся зависимыми уже после первого употребления? Существует мнение, что склонность к зависимости передается по наследству. Однако это не всегда так. Часто встречаются люди, чьи родители имели проблемы с алкоголем или наркотиками, но они сами ведут здоровый образ жизни и никогда не пробовали вредные вещества. В то же время бывают случаи, когда в семье отсутствуют подобные пристрастия, а дети все же сталкиваются с зависимостью.

На формирование зависимости значительное влияние оказывают внешние факторы:

уровень духовного развития человека;

окружение и компания, в которой он общается;

отсутствие интересов, хобби;

попытки уйти от проблем и стрессов;

недостаток воспитания и культуры;

недостаток физической активности;

низкий уровень «гормона радости» (серотонина).

Все эти факторы вместе могут способствовать возникновению зависимости и влиять на способность человека противостоять соблазнам.

Алкогольная зависимость представляет собой заболевание, при котором возникает психическая и физическая потребность в употреблении алкоголя. На начальном этапе формируется психическая зависимость: человек начинает использовать алкоголь как способ снять стресс, улучшить настроение, расслабиться, справиться с усталостью после тяжелого дня или облегчить общение с окружающими. Часто воспринимается, что употребление алкоголя в таких ситуациях – это нормальное и безвредное явление. В течение определенного времени употребление спиртного не оказывает значительного влияния на здоровье, качество выполняемой работы или отношения с близкими. При этом меняется чувствительность к алкоголю – для достижения опьянения требуется большее количество напитка. Чтобы достичь желаемого эффекта, человек переходит на более крепкие, зачастую и более дешевые, поскольку отсутствует материальная возможность приобретать качественные напитки и вкусовые предпочтения теряют значение. На следующем этапе возникает сильное, непреодолимое желание выпить: потребность в алкоголе становится сильнее, чем потребность в пище. Происходит дальнейшая деградация личности. Без алкоголя человек становится нервным и агрессивным. Эйфория от спиртного быстро проходит, а необходимая доза для опьянения продолжает увеличиваться. Начинают проявляться отрицательные последствия на состояние здоровья. Дальнейшее развитие алкоголизма ведет к запоям и еще большему разрушению личности.

Никотиновая зависимость (курение) является серьезной проблемой. Никотин оказывает разрушительное влияние на организм человека. Отказ от курения может значительно улучшить и укрепить здоровье. Только у единиц курильщиков курение считается просто привычкой, тогда как у большинства – развивается никотиновая зависимость.

Наркомания – тяжелое заболевание, приводящее к поражению внутренних органов, развитию неврологических и психических расстройств и приводящее к деградации личности. Наркотическая зависимость формируется очень быстро, и человек не замечает, как оказывается в ее ловушке. Воздействие наркотиков на мозг таково, что употребляющий их человек длительное время полагает, будто контролирует ситуацию и в любой момент может отказаться от психоактивных веществ, однако на самом деле это далеко не так, развивается зависимость.

Зависимость от азартных игр, включая карточные и компьютерные игры (игромания), проявляется в постоянном стремлении участвовать в игровых процессах. Человек начинает уделять игре все больше времени, что негативно сказывается на работе и личном общении. При игре на деньги такой человек не может остановиться ни после крупных выигрышей, ни после серии серьезных проигрышей. Игромания развивается через несколько стадий: сначала – стадия выигрыша, когда основным стимулом становится желание победить; затем – стадия проигрыша, когда главной целью становится попытка вернуть потерянные средства; и наконец, стадия разочарования, в ходе которой человек погружается в депрессию и полностью теряет связь с обычной жизнью.

Основополагающей целью в отказе от зависимостей является осознание своей несвободы: человек должен признать, что он – жертва привычки и что зависимость управляет им, а не наоборот. Только при этом появляется желание вернуть себе контроль над своей жизнью, преодолеть зависимость и принять помощь от врачей, родных и близких.