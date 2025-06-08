Омск-Информ
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·Спорт

Накануне голкипер подписал 5-летнее соглашение с омским клубом.

По новому контракту с омским «Авангардом» вратарь Никита Серебряков заработает в общей сложности 310 млн рублей, сообщает инсайдер «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис. Вчера хоккеист подписал с «ястребами» соглашение до конца сезона 2029/2030 годов.

– В ближайшие два года Серебряков продолжит зарабатывать по 50 миллионов рублей, в три последующих – по 70 миллионов, – написал Зислис в своем телеграм-канале.

Ранее голкипер назвал «большим сюрпризом» подписание нового контракта с «Авангардом». Это произошло во время его автограф-сессии для болельщиков.

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·Спорт

Накануне голкипер подписал 5-летнее соглашение с омским клубом.

По новому контракту с омским «Авангардом» вратарь Никита Серебряков заработает в общей сложности 310 млн рублей, сообщает инсайдер «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис. Вчера хоккеист подписал с «ястребами» соглашение до конца сезона 2029/2030 годов.

– В ближайшие два года Серебряков продолжит зарабатывать по 50 миллионов рублей, в три последующих – по 70 миллионов, – написал Зислис в своем телеграм-канале.

Ранее голкипер назвал «большим сюрпризом» подписание нового контракта с «Авангардом». Это произошло во время его автограф-сессии для болельщиков.

1163