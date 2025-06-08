Омск-Информ
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·Спорт

Никита Серебряков активно интересуется переходами игроков в КХЛ, что сильно не нравится его супруге.

Подписавший с «Авангардом» контракт на 5 лет вратарь Никита Серебряков активно следит за трансферными новостями в КХЛ. Порой это приводит к ссорам с женой, признается хоккеист.

– Меня жена очень сильно ругает, что я много в телефоне из-за этого сижу (смеется). Честно скажу, интересно. Да и не только за «Авангардом», вообще за Лигой, потому что есть интересные переходы, неожиданные переходы, – отметил Серебряков. – Поэтому смотрю, интересуюсь.

Ранее он прокомментировал уход из «Авангарда» нападающего Рида Буше.

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·Спорт

Никита Серебряков активно интересуется переходами игроков в КХЛ, что сильно не нравится его супруге.

Подписавший с «Авангардом» контракт на 5 лет вратарь Никита Серебряков активно следит за трансферными новостями в КХЛ. Порой это приводит к ссорам с женой, признается хоккеист.

– Меня жена очень сильно ругает, что я много в телефоне из-за этого сижу (смеется). Честно скажу, интересно. Да и не только за «Авангардом», вообще за Лигой, потому что есть интересные переходы, неожиданные переходы, – отметил Серебряков. – Поэтому смотрю, интересуюсь.

Ранее он прокомментировал уход из «Авангарда» нападающего Рида Буше.

1070