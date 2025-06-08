Американский нападающий подписал контракт с «Автомобилистом».
Голкипер омского «Авангарда» Никита Серебряков высказался об уходе из команды нападающего Рида Буше. На этой неделе форвард подписал однолетний контракт с екатеринбургским «Автомобилистом».
– Мы с Ридом не так много, получается, сыграли вместе, но он классный человек, классный игрок, поэтому… Это решение игрока, клуба, поэтому уж как комментировать… Ну, увидимся на льду, – сказал Серебряков.
Во время тренировок в «Авангарде» голкипер отразил немало бросков американского форварда. Возможно, этот фактор пригодится Серебрякову в предстоящем сезоне, когда предстоит играть с «Автомобилистом».
– Как-то в играх не отмечаю, не смотрю, кто как бросает. Имеется в виду, ты играешь по шайбе, по моменту, поэтому… Может быть, где-то это как-то у меня щелкнет в момент броска, – отметил Никита Серебряков.
Ранее бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский назвал уход Рида Буше серьезной потерей для «ястребов».