По его словам, Буше являлся лидером команды.
Бывший нападающий омского «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал переход форварда Рида Буше в екатеринбургский «Автомобилист». По его словам, руководство «Авангарда» хотело удержать игрока, но окончательное решение оставалось за главным тренером Ги Буше.
– Менеджмент «Авангарда» хотел сохранить Буше. Это не их ошибка, он оказался не нужен главному тренеру. У нас же есть лимит на легионеров, поэтому вот так произошло. Не знаю, почему не нужен оказался, но это серьезная потеря для омичей. На протяжении всех сезонов он доказывал, что он лидер команды, – приводит слова Сушинского Legalbet.
Говоря о дальнейшем пути Буше, Сушинский осторожно выразил сомнения в том, что он сумеет реализовать лидерский потенциал в новом клубе.
– Посмотрим теперь на его карьеру в «Автомобилисте». Не знаю, станет ли он там лидером, потому что у него была неудачная попытка в «Локомотиве». Омск был его командой. Болельщики любили Буше, но что делать, было принято такое решение, – добавил Сушинский.