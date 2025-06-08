Хвостатая просто спрыгнула с дерева, оставив своего «спасителя» на 7-метровой высоте.

Сотрудники МЧС второй раз за последние два дня спасли школьника, оказавшегося в ловушке на высоте. В четверг, 5 июня, они снимали 13-летнего мальчика из деревянной башни около отеля «Велес» в Ленинском округе. На следующий день похожий случай произошел в Центральном округе.

Около 19 часов гулявший во дворе с одноклассницей 14-летний подросток услышал мяуканье с дерева и не раздумывая полез спасать кошку. Хвостатая, увидев приближение человека, быстро спрыгнула с дерева и убежала, а ее «спаситель» оказался в ловушке на высоте 7 метров.

Одноклассница мальчика позвонила по номеру 101 и рассказала о случившемся. На место отправились сотрудники пожарно-спасательной части № 35. Они по трехколенной лестнице поднялись к подростку и спустили его с дерева.

– Помощь врачей не понадобилась. На тополе он просидел недолго, ребята сориентировались быстро и набрали нужный номер. Юному спасателю мы предложили после школы поступать в ведомственный вуз, будем ждать его в наших рядах, – прокомментировал спасение школьника с дерева помощник начальника караула Алексей Кузьменков.

Ранее сообщалось, что на Левобережье Омска хозяин автовышки снял с дерева кошку и не взял за вызов деньги.