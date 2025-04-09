Владелец автовышки ничего не взял взамен.

В Кировском округе Омска развернулась целая операция по спасению котенка, забравшегося на высокое дерево. Он сидел в нескольких десятков метров от земли.

– У нас за домами Лукашевича, 2б и 2в, вторые сутки на дереве сидела кошечка, маленькая, еще и года нет. Хозяев нет, – рассказала местная жительница телеграм-каналу «Омский новостной поезд».

Жители сами пытались снять животное с дерева, но попытки не увенчались успехом: котенок забирался все выше. Омичи решили подойти к делу основательно и нашли на «Авито» автовышку. На просьбу о помощи откликнулся владелец машины Вячеслав, приехавший практически сразу.

Он вместе с местным жителем Артемом спас котенка с самой вершины дерева. За вызов автовышки ради такой благородной цели мужчина не взял ни копейки.

Теперь у жителей улицы Лукашевича другая проблема - найти котенку хозяев.