Ребенка эвакуировали спасатели.

Накануне, 5 июня, в Омске произошел несчастный случай с 13-летним ребенком. Это случилось около отеля «Велес», который располагается в Ленинском округе.

Как сообщает пожарно-спасательная служба Омской области, ребенок застрял в замкнутом пространстве деревянной конструкции, похожей на башню. Спасателям пришлось эвакуировать его оттуда.

Теперь жизни ребенка ничего не угрожает.