Омск-Информ
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·Происшествия

Ребенка эвакуировали спасатели.
Накануне, 5 июня, в Омске произошел несчастный случай с 13-летним ребенком. Это случилось около отеля «Велес», который располагается в Ленинском округе.
Как сообщает пожарно-спасательная служба Омской области, ребенок застрял в замкнутом пространстве деревянной конструкции, похожей на башню. Спасателям пришлось эвакуировать его оттуда.
Теперь жизни ребенка ничего не угрожает.
Андрей Андреев
·Происшествия

Ребенка эвакуировали спасатели.
Накануне, 5 июня, в Омске произошел несчастный случай с 13-летним ребенком. Это случилось около отеля «Велес», который располагается в Ленинском округе.
Как сообщает пожарно-спасательная служба Омской области, ребенок застрял в замкнутом пространстве деревянной конструкции, похожей на башню. Спасателям пришлось эвакуировать его оттуда.
Теперь жизни ребенка ничего не угрожает.
Андрей Андреев