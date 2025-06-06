Форвард подчеркнул, что эта команда не позволяет соперникам играть в свой хоккей.

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов поделился, с какой из команд КХЛ ему всегда было особенно трудно играть после возвращения из Северной Америки.

– Когда я приехал из НХЛ, ненавидел играть против «Локомотива». Сначала там был Дмитрий Квартальнов, при котором было очень тяжело против них играть. Потом команду возглавил Крэйг Мактавиш, при нем вообще легко было играть, слава богу. А когда тренером пришел Игорь Никитин, стало невозможно тяжело. Я реально ненавидел играть против «Локомотива». И мы можем с тобой еще с десяток хоккеистов спросить, которые скажут то же самое. А почему все так не любят играть с «Локо»? Потому что они не дают тебе играть открыто, – цитирует Якупова «Татар-информ».

Форвард также отметил, что с детства хоккеистов учат получать удовольствие от игры, однако с чемпионским составом «железнодорожников» это практически невозможно.

– А какое удовольствие ты получишь, играя с такой командой, как «Локомотив»? Это классная чемпионская команда, которая умеет и знает, как выигрывать матчи. Она никогда не даст тебе играть так, как ты хочешь, – добавил Якупов.

Напомним, что в этом сезоне во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина «ястребы» встречались с ярославским «Локомотивом». В семиматчевой серии «железнодорожники» оказались сильнее. Последний матч закончился в овертайме со счетом 3:2.