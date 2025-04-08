Омск-Информ
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·Спорт

Омичи сыграют в Ярославле с «Локомотивом».

Стал известен соперник «Авангарда» в ¼ плей-офф Кубка Гагарина. Омичам предстоит встретиться в  ¼ финала с «Локомотивом» 11 апреля и 13 апреля, при необходимости 19 и 23 апреля в Ярославле. Игры в Омске намечены на 15 и 17 апреля, при необходимости – 21 апреля.

Это седьмое противостояние клубов в плей-офф. «Ястребы» попадают на ярославцев второй год подряд. Четырежды победил «Локомотив» и дважды – «Авангард».

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·Спорт

Омичи сыграют в Ярославле с «Локомотивом».

Стал известен соперник «Авангарда» в ¼ плей-офф Кубка Гагарина. Омичам предстоит встретиться в  ¼ финала с «Локомотивом» 11 апреля и 13 апреля, при необходимости 19 и 23 апреля в Ярославле. Игры в Омске намечены на 15 и 17 апреля, при необходимости – 21 апреля.

Это седьмое противостояние клубов в плей-офф. «Ястребы» попадают на ярославцев второй год подряд. Четырежды победил «Локомотив» и дважды – «Авангард».

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