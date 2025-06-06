Высокие баллы получены по литературе, химии и истории.

Омские школьники отлично показали себя на едином государственном экзамене, который стартовал 23 мая. Первым подведены итоги экзаменов по истории, литературе и химии.

По уже имеющимся результатам выявлено 17 стобалльных работ. По литературе 6 выпускников получили высший балл, среди них учащиеся школ № 144, 96, гимназии № 19, многопрофильного центра развития одаренности № 117, Полтавской школы № 2 и студенты колледжей. Такой показатель заметно превышает прошлогодний, когда было зафиксировано 9 стобалльников.

Химия дала повод гордиться региону вдвойне: здесь зафиксировано 11 стобалльных работ, что вдвое больше, чем в 2024 году. Среди обладателей максимального балла ученики лицеев № 54, 64, 92, гимназии № 19 (два стобалльника), школ № 109 (также два стобалльника), 142, Исилькульского лицея, Белогривской школы Большеуковского района и частного образовательного учреждения «РЖД лицей № 8».

– По предварительным данным, почти 10 % от всех работ по истории – высокобалльные, 9,6 % работ по литературе также имеют высокие баллы, по химии высокобалльных работ – 18,5 %. Напомним, что по инициативе губернатора Омской области Виталия Хоценко, выпускники с высокими баллами в сумме за три предмета ЕГЭ, поступившие по их результатам в омские вузы, получают премии. Их размер зависит от общей суммы полученных баллов, – сообщили в пресс-службе Министерства образования Омской области.

Напомним, что экзамены завершатся испытаниями по информатике и иностранному языку 10 и 11 июня, а резервные дни начнутся с 16 июня.