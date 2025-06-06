Сроки окончания работ не определены.
Ремонт троллейбусного депо на улице Ватутина в Омске, закрытого с 2013 года, затягивается из-за недостаточного финансирования. В департаменте строительства Омска сообщили, что реконструкция, запланированная на 2024 год, задерживается, так как федеральные субсидии поступили не в полном объеме.
– Адресной инвестпрограммой на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрены ассигнования из средств федерального бюджета не в полном объеме, поэтому сроки завершения строительства в настоящий момент не определены, – сообщает портал НГС55 со ссылкой на департамент строительства.
Депо планировалось восстановить в рамках модернизации троллейбусной сети, чтобы запустить три новых маршрута на левом берегу реки Иртыш.
Предполагалось, что за 295,6 млн рублей подрядчик ООО «Стройтраст» выполнит капитальный ремонт объекта к декабрю 2026 года. В данный момент он также занимается ремонтом моста у Телецентра и бульвара Архитекторов.