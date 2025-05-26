Глава региона обозначил сроки сдачи объекта на бульваре Архитекторов.

Ко Дню Омской области и города Омска на бульваре Архитекторов должны запустить в полном объеме автомобильное движение. Задачу по соблюдению сроков выполнения работ и единого стиля в благоустройстве сегодня, 26 мая, поставил глава региона. Губернатор в рамках рабочей поездки по городским объектам осмотрел все ключевые участки – от ТЦ «Мега» до улицы Крупской, включая зоны устройства контактной троллейбусной сети.

Сейчас на бульваре продолжается монтаж гранитных бордюров на проезжей части, тротуарах и велосипедной дорожке, а также устройство песчаного основания и укладка дорожной одежды на пересечениях. Ведутся монтажные работы инженерной инфраструктуры: опор освещения и контактной сети.

Реконструкция бульвара Архитекторов выполняется в едином архитектурном стиле, чтобы выглядеть цельным объектом.

– Важно, чтобы решения и материалы, используемые в тротуарах и велодорожках, сочетались с обликом новых жилых кварталов, чтобы все выглядело достойно и гармонично, – отметил Виталий Хоценко.

Всего на объекте задействовано 120 специалистов и порядка 30 единиц техники, обеспечена стопроцентная комплектация материалами. Работы ведутся в штатном режиме.

Завершение работ на тротуарах и укладку верхнего слоя дорожного покрытия планируют в середине июня. Установку светофоров, дорожных знаков, монтаж пешеходного ограждения, нанесение разметки, озеленение территории и установку малых архитектурных форм планируют сделать до конца июля.

Добавим, что по поручению губернатора в следующем году будет продолжено благоустройство в едином проектном решении совместно с застройщиком возводимого микрорайона Зеленая Река.