Канадский наставник мгновенно изменил тренировочный процесс.
Форвард «Авангарда» Наиль Якупов поведал о первой встрече с главным тренером команды Ги Буше, отметив, что она прошла очень напряженно.
– Меня трясло. Он приходит на первую встречу с каменным лицом и просто без улыбки начинает с нами собрание. И команду окутывает напряжение, что сейчас нам предстоит выйти из такой зоны комфорта и за короткий срок поменять все, что было раньше. У нас на второй день после прихода Ги Буше видеокомната была обустроена уже по-другому. В жизни команды начались грандиозные изменения, – цитирует Якупова «Татар-информ».
Форвард признался, что сразу почувствовал разницу в тренировочном процессе.
– Когда Ги Буше с нами проводил одно из первых собраний, он нам сказал сразу, что хоккей под его руководством будет требовать большой выносливости на льду. Он искренне хотел, чтобы за короткий отрезок времени мы вернулись на высокий уровень и улучшили свое положение в турнирной таблице. У нас была хорошая физика, так как наш тренер по физподготовке Вячеслав Макрицкий всегда прилично нагружал нас в зале. Но одним залом только победы не добываются. Все в клубе понимали, что нам нужно серьезно улучшать именно игру в хоккей. Буше тогда приехал на три дня, а потом улетел. Но за вот эти три дня были самые тяжелые тренировки в моей жизни. Нас нагрузили по полной, но все было в рамках игровых упражнений, – вспоминает Якупов.