Работу с персональными данными хотят максимально обезопасить в технологическом лицее «Авангард».

В технологическом лицее «Авангард» стартовал прием заявлений от родителей будущих учеников, при входе родителям предлагают оставить телефон. На недоуменную реакцию омичей в учебном заведении решили ответить.

– Уважаемые родители, видим, что начала появляться информация о том, что в лицее на входе у родителей забирают телефоны. На самом деле мы действительно просим по желанию оставлять сотовые при входе. Делаем это прежде всего для безопасности родителей и их детей. При приеме документов происходит работа с персональными данными и родителя, и ребенка. Посетителям предлагается оставить телефон именно на моменте подачи документов и общения с привлеченным персоналом, который вводит данные в открытую автоматизированную систему, – написали в телеграм-канале лицея.

Добавим, что до 30 июня будет работать комиссия по приему документов о переводе в общеобразовательную организацию. 7 июля будет опубликован приказ о зачислении обучающихся в общеобразовательные классы, а с 8 июля состоится прием личных дел будущих лицеистов во 2-е, 3-е, 4-е, 5-е, 6-е, 7-е, 8-е общеобразовательные классы. График появится позже.

Напомним, что вокруг лицея сейчас не утихают скандалы. Жители микрорайона Кузьминки недовольны тем, что их дети не могут попасть в новую современную школу по месту прописки, и опасаются, что учебное заведение уйдет под контроль хоккейного клуба «Авангард», недавно ставшего партнером лицея.