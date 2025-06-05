Их просят оставить на входе.

В технологическом лицее «Авангард» в микрорайоне Кузьминки стартовал прием заявлений от родителей будущих учеников. При входе в учебное заведение они должны сдать мобильные телефоны, сообщает 12 канал.

– Посетителей вежливо просят оставить мобильные телефоны на входе, надевать бахилы и соблюдать очередь, она заранее определена, – говорится в сюжете.

Такой режим секретности вовсе не случаен. В последнее время вокруг лицея не утихают скандалы. Жители микрорайона Кузьминки недовольны тем, что их дети не могут попасть в только что построенное учебное заведение. Люди опасаются, что школа будет контролироваться хоккейным клубом «Авангард», недавно ставшим партнером лицея. Спортивная организация, в частности, занимается подбором педагогического состава.