Следствие считает, что Жуков получал взятки через фиктивное трудоустройство знакомой.

На экс-депутата горсовета Сергея Жукова завели уголовное дело. Об этом сообщил «Город55» со ссылкой на свои источники.

По версии следствия, депутат устроил свою знакомую на фиктивную работу. На деле женщина не работала, а зарплату – 33 тысячи рублей в месяц – полностью отдавала Жукову. За несколько лет он смог собрать приблизительно 1,7 миллиона рублей.

Следствие считает это взяткой, полученной за фиктивное трудоустройство.

Сергей Жуков занимает пост первого секретаря местного отделения КПРФ. В период с 2011 по 2016 год он работал депутатом Законодательного собрания Омской области, а с 2017 по 2022 год был депутатом Омского городского Совета.

Напомним, что ранее на схожей схеме получения взятки был пойман еще один экс-депутат горсовета, Ирина Ковалева. Бывшему депутату может грозить наказание в виде штрафа от 2 до 4 млн рублей либо лишение свободы от 7 до 12 лет.