Жителям советуют заранее планировать поездки.

Из-за проведения праздника «ВелоОмск-2025» центр города будет закрыт, а движение общественного транспорта с 10:00 6 июня до 21:00 7 июня в центре Омска будет организовано по временным схемам. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Жителям и гостям города рекомендуют заранее ознакомиться с изменениями и планировать поездки с учетом перекрытий.

Напомним, накануне на перекрестке улицы Масленникова и проспекта Маркса снова начали использовать схему движения, которая действовала во время ремонта Ленинградского моста.