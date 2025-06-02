Ограничения планируются уже на этой неделе.
В Омске снова планируются ограничения движения. Часть улиц перекроют 6-7 июня для проведения XXVI городского культурно-спортивного праздника «ВелоОмск-2025».
Перекрытия с 10:00 6 июня до 21:00 7 июня:
- Ленина от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь;
- Банковский переулок от улицы Певцова до Соборной площади;
- Ивана Алексеева от Соборной площади до улицы Красина;
- Тарская от улицы Ленина до улицы Красина.
Перекрытия 7 июня с 9:00 до 14:00:
- Ленина от площади Победы до Ленинградской площади;
- Герцена от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы;
- Ивана Алексеева от улицы Красина до набережной Тухачевского;
- Таубе от набережной Тухачевского до улицы Партизанской;
- Партизанская от набережной Тухачевского до улицы Ленина;
- Достоевского от улицы Партизанской до улицы Победы;
- Спартаковская;
- Щербанева от улицы Ленина до улицы Бударина;
- Думская от Театральной площади до улицы Ленина;
- Лермонтова от проспекта К. Маркса до улицы Ленина;
- Броз Тито от улицы Ильинской до улицы Ленина;
- Чкалова от улицы Ильинской до улицы Ленина;
- Короленко от проспекта К. Маркса до улицы Ленина;
- Степана Разина от дома 1 по Ленинградской площади до дома 47 по улице Ленина;
- Иртышская набережная от Ленинградского моста до улицы Рождественского;
- Федора Крылова от Иртышской Набережной до улицы В. Иванова;
- дорога между домами 44 и 45 по Иртышской Набережной;
- дорога между домами 46 и 48 по Иртышской Набережной;
- дорога от улицы Ленина до Иртышской Набережной в районе дома 1 по Ленинградской площади;
- дорога от улицы Ленина до Иртышской Набережной в районе дома 2 по Ленинградской площади;
- бульвар Победы от дома 1 до Иртышской Набережной;
- бульвар Победы от улицы Всеволода Иванова до Иртышской Набережной,
- Циолковского от проспекта К. Маркса до Иртышской Набережной.
Мэрия просит омичей скорректировать свои маршруты с учетом ограничений.