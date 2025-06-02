Омск-Информ
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Ограничения планируются уже на этой неделе.
В Омске снова планируются ограничения движения. Часть улиц перекроют 6-7 июня для проведения XXVI городского культурно-спортивного праздника «ВелоОмск-2025».
Перекрытия с 10:00 6 июня до 21:00 7 июня:
  • Ленина от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь;
  • Банковский переулок от улицы Певцова до Соборной площади;
  • Ивана Алексеева от Соборной площади до улицы Красина;
  • Тарская от улицы Ленина до улицы Красина.
Перекрытия 7 июня с 9:00 до 14:00:
  • Ленина от площади Победы до Ленинградской площади;
  • Герцена от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы;
  • Ивана Алексеева от улицы Красина до набережной Тухачевского;
  • Таубе от набережной Тухачевского до улицы Партизанской;
  • Партизанская от набережной Тухачевского до улицы Ленина;
  • Достоевского от улицы Партизанской до улицы Победы;
  • Спартаковская;
  • Щербанева от улицы Ленина до улицы Бударина;
  • Думская от Театральной площади до улицы Ленина;
  • Лермонтова от проспекта К. Маркса до улицы Ленина;
  • Броз Тито от улицы Ильинской до улицы Ленина;
  • Чкалова от улицы Ильинской до улицы Ленина;
  • Короленко от проспекта К. Маркса до улицы Ленина;
  • Степана Разина от дома 1 по Ленинградской площади до дома 47 по улице Ленина;
  • Иртышская набережная от Ленинградского моста до улицы Рождественского;
  • Федора Крылова от Иртышской Набережной до улицы В. Иванова;
  • дорога между домами 44 и 45 по Иртышской Набережной;
  • дорога между домами 46 и 48 по Иртышской Набережной;
  • дорога от улицы Ленина до Иртышской Набережной в районе дома 1 по Ленинградской площади;
  • дорога от улицы Ленина до Иртышской Набережной в районе дома 2 по Ленинградской площади;
  • бульвар Победы от дома 1 до Иртышской Набережной;
  • бульвар Победы от улицы Всеволода Иванова до Иртышской Набережной,
  • Циолковского от проспекта К. Маркса до Иртышской Набережной.
Мэрия просит омичей скорректировать свои маршруты с учетом ограничений.
1227Андрей Андреев
·Авто

Ограничения планируются уже на этой неделе.
В Омске снова планируются ограничения движения. Часть улиц перекроют 6-7 июня для проведения XXVI городского культурно-спортивного праздника «ВелоОмск-2025».
Перекрытия с 10:00 6 июня до 21:00 7 июня:
  • Ленина от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь;
  • Банковский переулок от улицы Певцова до Соборной площади;
  • Ивана Алексеева от Соборной площади до улицы Красина;
  • Тарская от улицы Ленина до улицы Красина.
Перекрытия 7 июня с 9:00 до 14:00:
  • Ленина от площади Победы до Ленинградской площади;
  • Герцена от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы;
  • Ивана Алексеева от улицы Красина до набережной Тухачевского;
  • Таубе от набережной Тухачевского до улицы Партизанской;
  • Партизанская от набережной Тухачевского до улицы Ленина;
  • Достоевского от улицы Партизанской до улицы Победы;
  • Спартаковская;
  • Щербанева от улицы Ленина до улицы Бударина;
  • Думская от Театральной площади до улицы Ленина;
  • Лермонтова от проспекта К. Маркса до улицы Ленина;
  • Броз Тито от улицы Ильинской до улицы Ленина;
  • Чкалова от улицы Ильинской до улицы Ленина;
  • Короленко от проспекта К. Маркса до улицы Ленина;
  • Степана Разина от дома 1 по Ленинградской площади до дома 47 по улице Ленина;
  • Иртышская набережная от Ленинградского моста до улицы Рождественского;
  • Федора Крылова от Иртышской Набережной до улицы В. Иванова;
  • дорога между домами 44 и 45 по Иртышской Набережной;
  • дорога между домами 46 и 48 по Иртышской Набережной;
  • дорога от улицы Ленина до Иртышской Набережной в районе дома 1 по Ленинградской площади;
  • дорога от улицы Ленина до Иртышской Набережной в районе дома 2 по Ленинградской площади;
  • бульвар Победы от дома 1 до Иртышской Набережной;
  • бульвар Победы от улицы Всеволода Иванова до Иртышской Набережной,
  • Циолковского от проспекта К. Маркса до Иртышской Набережной.
Мэрия просит омичей скорректировать свои маршруты с учетом ограничений.
1227Андрей Андреев