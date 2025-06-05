Генменеджер активно общается со всем цехом.

Генеральный менеджер омского хоккейного клуба «Авангард» Алексей Сопин прокомментировал ситуацию с тремя вратарями команды. Он отметил, что конкуренция за место в составе будет открытой и ни один из голкиперов не имеет гарантий.

– Я не хотел бы это называть бэкапом, вторым вратарем. Это всегда очень тяжелый момент, потому что никто не застрахован ни от травм, ни от болезней. Плюс тут все в руках вратаря. Иди и забирай свое место. Это здоровая конкуренция, и это будет только подстегивать двух сильных вратарей: и Никиту Серебрякова, и Андрея Мишурова. Это здорово. Думаю, и команда, и болельщики, и руководство только обрадуются, если они будут для нас чередовать «сухари» по очереди. Поэтому все в здоровой конкуренции, ни для кого место не зарезервировано, – заявил Сопин.

По информации, на данный момент Мишуров выражает желание играть в основном составе, а не оставаться в роли сменщика. В связи с этим Сопин сообщил, что запланирована личная встреча для обсуждения ситуации.

– Мы с Андреем в общении. Завтра как раз мы встретимся здесь, в Омске, будем общаться. Я думаю, что просто у Андрея было немножко искаженное, однобокое видение всей этой ситуации. Мы обязательно завтра с ним встретимся, поговорим, расскажем, как мы это все видим. Никто никакие двери не закрывает перед ним, – добавил специалист.

Отдельно Сопин коснулся вопроса Михаила Бердина. По словам генменеджера, клуб заинтересован в его услугах, однако возможности ограничивает потолок зарплат, но, несмотря на это, диалог клуба с его агентом продолжается.

Напомним, что ранее стало известно о том, что вратарем омичей Михаилом Бердиным заинтересован хабаровский «Амур» и тольяттинская «Лада».