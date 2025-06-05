Семен Чистяков получал предложения еще по ходу сезона.

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал продление соглашения с защитником Семеном Чистяковым. По его словам, к игроку проявлял интерес один из клубов НХЛ, однако омской команде удалось сохранить хоккеиста в составе.

– Действительно, команда НХЛ выходила на Семена – постоянно и с предложением. Я знаю, в ходе сезона даже звучали предложения, что попробуют договориться с клубом, чтобы с ним расторгли контракт, чтобы он уехал в НХЛ. Но Семен – умный, классный парень, и совместно с семьей, с женой они приняли решение остаться еще как минимум на два сезона. То есть продлить контракт еще на один сезон. Мы достаточно быстро с ним обсудили все нюансы и договорились о продлении соглашения, – цитирует Сопина «Чемпионат».

В прошедшем сезоне-2024/2025 Чистяков сыграл 81 матч, в которых забросил 22 шайбы и отдал 25 голевых передач. Его коэффициент полезности составил «+37». Чистяков стал лучшим игроком КХЛ по данному показателю.

Стоит напомнить, что еще в 2019 году хоккеиста задрафтовал клуб Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» под 117-м номером.