Омск-Информ
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·Спорт

Соглашение защитника рассчитано до конца следующего сезона.

Как рассказал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, 23-летний защитник «Авангарда» Семен Чистяков собирается продлить контракт с клубом. Соглашение рассчитано до 31 мая 2026 года.

По информации инсайдера, Чистяков сейчас получит 35 млн рублей, а в сезоне-2025/26 – 45 миллионов. Стоит напомнить, что еще в 2019 году хоккеиста задрафтовал клуб Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» под 117-м номером.

В составе «Авангарда» Чистяков выступает с сезона 2020–2021 гг. В 310 матчах за клуб с учетом плей-офф он набрал 109 (34+75) очков по системе «гол+пас». Вместе с командой защитник выигрывал Кубок Гагарина – 2021 и становился бронзовым призером лиги в сезоне-22/23. В нынешнем сезоне Чистяков признан лучшим снайпером-защитником лиги (19 голов).

3026
·Спорт

Соглашение защитника рассчитано до конца следующего сезона.

Как рассказал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, 23-летний защитник «Авангарда» Семен Чистяков собирается продлить контракт с клубом. Соглашение рассчитано до 31 мая 2026 года.

По информации инсайдера, Чистяков сейчас получит 35 млн рублей, а в сезоне-2025/26 – 45 миллионов. Стоит напомнить, что еще в 2019 году хоккеиста задрафтовал клуб Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» под 117-м номером.

В составе «Авангарда» Чистяков выступает с сезона 2020–2021 гг. В 310 матчах за клуб с учетом плей-офф он набрал 109 (34+75) очков по системе «гол+пас». Вместе с командой защитник выигрывал Кубок Гагарина – 2021 и становился бронзовым призером лиги в сезоне-22/23. В нынешнем сезоне Чистяков признан лучшим снайпером-защитником лиги (19 голов).

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