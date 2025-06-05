Антона Курьянова увидели на улице Ленина.

На улице Ленина заметили Антона Курьянова с семьей. Бывший генеральный менеджер хоккейного клуба «Авангард» прогуливался по солнечному Омску, наслаждаясь приятной погодой.

Напомним, что Антон Курьянов – воспитанник омского хоккея. Играл за команды МХЛ и КХЛ. После завершения карьеры хоккеиста сделал карьеру управленца, в основном в омском клубе. Так, с июля 2018 года по 14 мая 2021 года Курьянов работал тренером по развитию игроков «Авангарда». С 15 мая 2021 года – ответственным за нападение и большинство.

В октябре 2024 года сложил с себя полномочия генерального менеджера. 3 декабря 2024 года клуб объявил о расторжении контракта с Курьяновым по взаимному соглашению сторон, 9 декабря Курьянов приступил к работе в тренерском штабе ХК «Локомотив». В минувшем сезоне он завоевал Кубок Гагарина в составе ярославского клуба.