Омск-Информ
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·Общество

Однако, когда это случится, пока точно неизвестно.
Для строительства второй входной группы «Зеленого острова» со стороны улицы Кемеровской потребуется обследование аварийной лестницы и комплексное благоустройство. Об этом «Омск-информу» рассказала директор парка «Вокруг света» Дарья Толмачева.
– Она будет в стиле основной входной группы, с такими же элементами, – отметила Толмачева.
Сроки реализации этого проекта она не уточнила.
Напомним, входную группу парка со стороны Красного Пути (остановка «Городок Водников») обновили к 1 июня.
Татьяна Маркова
·Общество

Однако, когда это случится, пока точно неизвестно.
Для строительства второй входной группы «Зеленого острова» со стороны улицы Кемеровской потребуется обследование аварийной лестницы и комплексное благоустройство. Об этом «Омск-информу» рассказала директор парка «Вокруг света» Дарья Толмачева.
– Она будет в стиле основной входной группы, с такими же элементами, – отметила Толмачева.
Сроки реализации этого проекта она не уточнила.
Напомним, входную группу парка со стороны Красного Пути (остановка «Городок Водников») обновили к 1 июня.
Татьяна Маркова