На территории парка появился не только платный альпака-парк, но и бесплатный кинотеатр.

Сегодня вечером «Зеленый остров» посетил мэр Омска Сергей Шелест. Глава города оценил, что уже успел сделать в парке концессионер «ОмскСайдингИнвест».

Этим летом в парке появилась не только новая входная группа , о чем сообщалось ранее, но также малая сцена. На этой сцене будут проводить камерные концерты, устраивать лектории и др. мероприятия, которые не подходят для главной сцены.

На главной площади также построили Городскую мастерскую. В ней, как следует уже из названия, будут проводить мастер-классы для детей и взрослых.

На главной сцене, кроме концертов, будут устраивать кинопоказы. Здесь омичи смогут посмотреть детское или семейное кино.

Также в этом году в парке высадили новые деревья (более 10 тыс. растений, в том числе маньчжурский орех), построили парковку, установили 13 новых туалетов. Возле главной сцены увеличили количество посадочных мест. Продолжается замена фонарей, расширение плиточного покрытия.

– Должен сказать, что молодец «ОмскСайдингИнвест». Сколько здесь вложено труда и средств. Надо развивать такие места, места притяжения. Мы разработали также концепцию для парка 300-летия Омска. Надеюсь, появятся такие же инвесторы, которые приведут территорию в прекрасное состояние, – отметил мэр Шелест.

Шелест также посетил открывшийся этой весной альпака-парк

Напомним, в ноябре прошлого года мэрия подписала концессионное соглашение с компанией «ОмскСайдингИнвест» Хусайна Закриева. Компания вложит 2 млрд рублей в обновление парка, а взамен сможет зарабатывать на нем ближайшие 25 лет.