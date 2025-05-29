Россельхознадзор оценивал соблюдение требований при содержании животных в парке на «Зеленом острове».
Выездную оценку соблюдения лицензионных требований при содержании животных на территории альпака-парка «Пача Мама» провели специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области. Экспертиза проведена на основании заявления ООО «Твоя команда» – управляющей парком на территории «Зеленого острова».
Ветеринары изучили вольеры альпак площадью 5 000 кв. м, систему кормления и обслуживания животных.
– По итогам выездной оценки омские специалисты направили положительный акт в Центральный аппарат Россельхознадзора. Федеральная служба приняла решение внести изменения в реестр лицензий. Теперь ООО «Твоя команда» официально получило право содержать животных в зоопарке на территории Омской области, – сообщается в релизе надзорного ведомства.
Россельхознадзор проверил условия содержания не только альпак, но и коз с кроликами.
Добавим, что с 1 января 2022 года работа зоопарков, цирков и подобных учреждений без лицензии запрещена.