Контракт подписан на один год.

Хоккейный клуб «Авангард» заключил односторонний контракт ВХЛ с защитником Георгием Бердюковым на один сезон. Ассистент генерального менеджера «Авангарда» Михаил Бирюков считает его лучшим игроком в лиге.

– Георгий – один из лучших защитников ВХЛ. Это опытный игрок, он в отличной физической форме и, помимо своих игровых качеств – умения забивать, ассистировать, надежно действовать в обороне, является примером того, каким должен быть профессиональный спортсмен, – сказал Бирюков.

В прошедшем сезоне Бердюков выступал за питерское «Динамо». В 64 матчах регулярного чемпионата он набрал 35 (14+21) очков при коэффициенте полезности +3. В плей-офф защитник добавил еще 9 (5+4) баллов в 19 матчах, завершив турнир с показателем полезности +2.

Георгий Бердюков – опытный хоккеист, ранее игравший за «Амур», «Ладу», «Рубин», «СКА-Неву» и новокузнецкий «Металлург». В 2011 году стал чемпионом мира среди молодежных команд в составе сборной России.

Ранее сообщалось, что перед приездом нового тренера из «крыльев» ушло сразу 16 игроков.