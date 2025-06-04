Омск-Информ
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·Спорт

Контракт подписан на один год.

Хоккейный клуб «Авангард» заключил односторонний контракт ВХЛ с защитником Георгием Бердюковым на один сезон. Ассистент генерального менеджера «Авангарда» Михаил Бирюков считает его лучшим игроком в лиге.

– Георгий – один из лучших защитников ВХЛ. Это опытный игрок, он в отличной физической форме и, помимо своих игровых качеств – умения забивать, ассистировать, надежно действовать в обороне, является примером того, каким должен быть профессиональный спортсмен, – сказал Бирюков.

В прошедшем сезоне Бердюков выступал за питерское «Динамо». В 64 матчах регулярного чемпионата он набрал 35 (14+21) очков при коэффициенте полезности +3. В плей-офф защитник добавил еще 9 (5+4) баллов в 19 матчах, завершив турнир с показателем полезности +2.

Георгий Бердюков – опытный хоккеист, ранее игравший за «Амур», «Ладу», «Рубин», «СКА-Неву» и новокузнецкий «Металлург». В 2011 году стал чемпионом мира среди молодежных команд в составе сборной России.

Ранее сообщалось, что перед приездом нового тренера из «крыльев» ушло сразу 16 игроков. 

1024Олег Кипорук
·Спорт

Контракт подписан на один год.

Хоккейный клуб «Авангард» заключил односторонний контракт ВХЛ с защитником Георгием Бердюковым на один сезон. Ассистент генерального менеджера «Авангарда» Михаил Бирюков считает его лучшим игроком в лиге.

– Георгий – один из лучших защитников ВХЛ. Это опытный игрок, он в отличной физической форме и, помимо своих игровых качеств – умения забивать, ассистировать, надежно действовать в обороне, является примером того, каким должен быть профессиональный спортсмен, – сказал Бирюков.

В прошедшем сезоне Бердюков выступал за питерское «Динамо». В 64 матчах регулярного чемпионата он набрал 35 (14+21) очков при коэффициенте полезности +3. В плей-офф защитник добавил еще 9 (5+4) баллов в 19 матчах, завершив турнир с показателем полезности +2.

Георгий Бердюков – опытный хоккеист, ранее игравший за «Амур», «Ладу», «Рубин», «СКА-Неву» и новокузнецкий «Металлург». В 2011 году стал чемпионом мира среди молодежных команд в составе сборной России.

Ранее сообщалось, что перед приездом нового тренера из «крыльев» ушло сразу 16 игроков. 

1024Олег Кипорук