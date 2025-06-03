Омск-Информ
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·Общество

Оружие сдают за денежное вознаграждение.

Омичи активно передают незарегистрированные оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества в подразделения Росгвардии. По данным ведомства, за первые пять месяцев этого года сдано уже 30 единиц гражданского оружия. Список насчитывает 29 «огнестрелов» и одну деталь. Кроме того, граждане принесли более 1600 патронов разного калибра, свыше 1100 капсюлей и около 2,2 кг пороха.

Программа сдачи вооружения организована на возмездной основе: сдавшие оружие граждане получают денежную компенсацию. Размер выплаченных вознаграждений превысил 115 тыс. рублей.

Напомним, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранимое оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от административной и уголовной ответственности за незаконное хранение. 

Олег Кипорук
·Общество

Оружие сдают за денежное вознаграждение.

Омичи активно передают незарегистрированные оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества в подразделения Росгвардии. По данным ведомства, за первые пять месяцев этого года сдано уже 30 единиц гражданского оружия. Список насчитывает 29 «огнестрелов» и одну деталь. Кроме того, граждане принесли более 1600 патронов разного калибра, свыше 1100 капсюлей и около 2,2 кг пороха.

Программа сдачи вооружения организована на возмездной основе: сдавшие оружие граждане получают денежную компенсацию. Размер выплаченных вознаграждений превысил 115 тыс. рублей.

Напомним, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранимое оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от административной и уголовной ответственности за незаконное хранение. 

Олег Кипорук