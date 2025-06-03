Один погиб на Иртыше, другой – на озере Ик.

Вчера, 2 июня, в Омской области утонули два человека. Как сообщает следственный комитет, около 19:00 на Иртыше около села Евгашино в Большереченском районе погиб 55-летний местный житель. Чуть позже, около 20:00, в озере Ик вблизи деревни Калачики в Крутинском районе утонул 63-летний мужчина.

Следственный комитет проводит доследственные проверки по этим происшествиям. Также следователи еще раз призывают омичей соблюдать правила безопасного поведения на воде, в том числе не купаться пьяными.

Ранее, 31 мая, в Любинском районе утонул 17-летний студент колледжа. А 1 мая два брата погибли в озере Большой Бурень в Усть-Ишимском районе.