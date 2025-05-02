Братья 7 и 10 лет гуляли без присмотра, а позже были обнаружены в озере Бурень.

Вчера, 1 мая, в Усть-Ишимском районе произошла трагедия. Мальчики 7 и 10 лет ушли гулять около 14:00, но спустя 30 минут мама не обнаружила их дома и начала поиски. В поисках братьев участвовали местные жители и органы внутренних дел.

Вечером около 18:00 на берегу озера Большой Бурень была найдена старая деревянная лодка, рядом с которой лежал резиновый сапог, принадлежащий одному из детей. В ходе поисковых мероприятий в озере были найдены тела мальчиков.

Предварительно установлено, что причиной их смерти стало утопление. Судебно-медицинский эксперт подтвердил данную версию.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, расследование которого находится на контроле прокуратуры.