Два школьника не справились с управлением самокатом.

Омичи в соцсетях рассказали об очередной аварии с электросамокатами. На записи с камер видеонаблюдения видно, как два школьника, передвигаясь на одном транспортном средстве, влетают в припаркованную во дворе машину. ДТП случилось на пр. Комарова, 1.

От сильного удара водитель самоката теряет телефон, после чего в панике подбирает его и убегает с места происшествия вместе со своим другом.

Местный житель сообщил, что малолетних виновников, нанесших повреждения авто, уже ищут.

Однако от электросамокатов страдают не только припаркованные машины, но и пешеходы. В прошлом месяце ДТП с участием самокатчиков происходили буквально каждый день.