Аварии с участием пользователей электросамокатов происходят каждый день.

Пользователи электросамокатов в Омске продолжают массово нарушать Правила дорожного движения. Как сообщили в полиции, за 19 дней мая в городе произошло 19 ДТП с электросамокатами, то есть фактически по одной аварии в день. В результате этих инцидентов пострадали 20 человек, в том числе четверо детей.

Самые частые причины аварий с участием самокатчиков – езда по двое, непредоставление преимущества в движении пешеходам и неспешивание при пересечении проезжей части.

– Автоинспекторы совместно с представителями кикшеринговых компаний привлекают нарушителей к ответственности. В мае за нарушения ПДД понесли административное наказание 116 электросамокатчиков, еще 220 пользователям заблокирован аккаунт и взыскан штраф за нарушение правил пользования электросамокатом, – отметили в региональном УМВД.

На территории Омска ведут деятельность две крупные кикшеринговые компании – Whoosh и МТС Юрент. Суммарно они разметили в городе более 3 тыс. самокатов.