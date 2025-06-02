Контракт с 30-летним голкипером подписан до мая 2026 года.

Бывший вратарь «Авангарда» Павел Хомченко теперь официально продолжит свою карьеру в ХК «Сочи». Голкипер подписал контракт, который будет действовать до 31 мая 2026 года.

- Приветствуем Павла в составе «леопардов» и желаем яркой игры! - сообщили в пресс-службе ХК «Сочи».

За период игры в «Авангарде» Хомченко сыграл в 28 матчах, одержав победу в 12 играх. Коэффициент надежности вратаря составил 2,37, а процент отраженных бросков - 91,4 %.

Напомним, что голкипер покинул «Авангард» в декабре прошлого года по обоюдному согласию сторон, после чего продолжил карьеру в ЦСКА. Позже появилась информация о переходе Хомченко в стан «леопардов».