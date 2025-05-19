Омск-Информ
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·Спорт

По информации инсайдера, с хоккеистом подпишут однолетний контракт.

Бывший вратарь омского «Авангарда» Павел Хомченко подпишет контракт с ХК «Сочи». Такую информацию сообщил инсайдер «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

– Вратарь Павел Хомченко, который нынешний сезон провел в «Авангарде» и ЦСКА, продолжит карьеру в «Сочи». По моей информации, он подпишет с южанами однолетний контракт, – рассказал инсайдер.

За период игры в «Авангарде» Хомченко сыграл в 28 матчах, одержав победу в 12 играх. Коэффициент надежности вратаря составил 2,37, а процент отраженных бросков – 91,4 %.

Напомним, что официальное расставание Павла Хомченко с омским «Авангардом» произошло в декабре прошлого года. Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. Вратарь продолжил карьеру в ЦСКА.

2512Мария Филимонова
·Спорт

По информации инсайдера, с хоккеистом подпишут однолетний контракт.

Бывший вратарь омского «Авангарда» Павел Хомченко подпишет контракт с ХК «Сочи». Такую информацию сообщил инсайдер «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

– Вратарь Павел Хомченко, который нынешний сезон провел в «Авангарде» и ЦСКА, продолжит карьеру в «Сочи». По моей информации, он подпишет с южанами однолетний контракт, – рассказал инсайдер.

За период игры в «Авангарде» Хомченко сыграл в 28 матчах, одержав победу в 12 играх. Коэффициент надежности вратаря составил 2,37, а процент отраженных бросков – 91,4 %.

Напомним, что официальное расставание Павла Хомченко с омским «Авангардом» произошло в декабре прошлого года. Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. Вратарь продолжил карьеру в ЦСКА.

2512Мария Филимонова