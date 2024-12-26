Инсайдеры сообщили о том, что в скором времени игрок подпишет контракт с московским клубом ЦСКА.

Сегодня, 25 декабря, хоккейный клуб «Авангард» расторг контракт с вратарем Павлом Хомченко по взаимному соглашению сторон. Ранее инсайдеры утверждали, что причиной расторжения договора с вратарем может стать подписание нападающего Константина Окулова.

– Клуб благодарит Павла Хомченко за игру и желает ему успешного продолжения карьеры, – написали в пресс-службе команды.

В нынешнем сезоне 30-летний игрок провел 28 игр, в которых ястребы одержали 12 побед. Коэффициент надежности вратаря составил 2,37, а процент отраженных бросков – 91,4 %.

По информации телеграм-каналов инсайдеров, в ближайшее время он подпишет контракт с ЦСКА на полтора года.