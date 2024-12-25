Константин Окулов может стать причиной ухода Павла Хомченко из омского клуба.

Сегодня, 25 декабря, журналист и автор телеграм-канала «Правый хват» Михаил Зислис сообщил, что «Авангард» хочет расторгнуть контракт с вратарем Павлом Хомченко. Причиной этого может стать контракт с нападающим Константином Окуловым. Зислис считает, что подобным образом клуб хочет освободить место под потолком зарплат для контракта с хоккеистом.

Отметим, что на прошлой неделе журналист сообщал совершенно другую информацию. Тогда он утверждал, что вратари Михаил Бердин и Павел Хомченко останутся в «Авангарде». Также сегодня в телеграм-канале «Хайруллин Live» появился инсайд, что Хомченко продолжит свою карьеру в ЦСКА.

Напомним, что омский клуб провел обмен с ЦСКА. Окулов вошел в состав «ястребов», а нападающий Коул Касселс перешел в столичный клуб.