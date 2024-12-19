Омск-Информ
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·Спорт

Инсайдеры уверены, что омский клуб не будет расставаться сразу с двумя вратарями.

Сегодня, 19 декабря, автор телеграм-канала «Правый хват» Михаил Зислис сообщил подписчикам инсайдерскую информацию о дальнейшей судьбе нескольких вратарей из омского «Авангарда». В частности, речь идет о Михаиле Бердине и Павле Хомченко.

– По моей информации, специально для восторженных омских болельщиков, «Авангард» в дедлайн не собирается расставаться с вратарями Михаилом Бердиным и Павлом Хомченко, – заявил Зислис.

Напомним, сейчас в составе «Авангарда» находятся четыре вратаря – Илья Проскуряков, Михаил Бердин, Павел Хомченко и Никита Серебряков. Бердин еще не сыграл ни одной игры за омский клуб из-за травмы и последующего восстановления.

·Спорт

Инсайдеры уверены, что омский клуб не будет расставаться сразу с двумя вратарями.

Сегодня, 19 декабря, автор телеграм-канала «Правый хват» Михаил Зислис сообщил подписчикам инсайдерскую информацию о дальнейшей судьбе нескольких вратарей из омского «Авангарда». В частности, речь идет о Михаиле Бердине и Павле Хомченко.

– По моей информации, специально для восторженных омских болельщиков, «Авангард» в дедлайн не собирается расставаться с вратарями Михаилом Бердиным и Павлом Хомченко, – заявил Зислис.

Напомним, сейчас в составе «Авангарда» находятся четыре вратаря – Илья Проскуряков, Михаил Бердин, Павел Хомченко и Никита Серебряков. Бердин еще не сыграл ни одной игры за омский клуб из-за травмы и последующего восстановления.