О высокооплачиваемой работе рассказали сразу два сервиса.

Сервис HeadHunter составил топ специальностей с зарплатами в 2-3 раза выше рынка в Омской области. Самые высокие зарплаты предлагают геодезистам. При медианной зарплате во всех областях в размере 65,1 тыс. рублей, медиана в геодезии составляет 188 тыс. рублей.

На втором месте – машинисты с зарплатами около 180 тыс. рублей. На третьем – сварщики (170,8 тыс. рублей), на четвертом – прорабы, мастера СМР (164,2 тыс. рублей).

В топ-15 специальностей по уровню зарплат также вошли инженер ПТО, инженер-сметчик (155,6 тыс. рублей), курьер (145,4 тыс. рублей), монтажник (140,4 тыс. рублей), маляр, штукатур (131,6 тыс. рублей), водитель (130,9 тыс. рублей), автослесарь, автомеханик (119,5 тыс. рублей), начальник производства (118,8 тыс. рблей), руководитель отдела продаж (115 тыс. рублей), механик (114,4 тыс. рблей), супервайзер (106 тыс. рублей), инженер по охране труда и технике безопасности и инженер-эколог (103,9 тыс. рублей).

По данным сервиса «Зарплата.ру», самой доходной в июне стала вакансия помощника капитана. За эту работу предлагают 180 тыс. рублей. Требуется помогать перевозить песок на баржах.

Директору санатория в Омской области готовы платить от 165 тыс. рублей. От 80 до 120 тыс. может зарабатывать тракторист-машинист. Дефектовщику авиационной техники предлагают до 110 тыс. рублей, а хирургу – от 90 до 105 тыс. рублей.