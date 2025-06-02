Один рейс уже запущен, второй стартует в начале июля.

Омичам предложили жарким летом слетать на север. Рейс до Норильска будет совершается авиакомпанией NordStar один раз в неделю по пятницам. Время вылета из Омска – 04:20. Средняя цена за такое путешествие составляет 20–21 тысячу рублей, а лететь придется почти 12 часов.

С 9 июля запускается рейс Омск – Якутия, обслуживаемый авиакомпанией «Якутия». Самолеты будут вылетать из Омска в 23:30, один раз в неделю, по средам. Перелет без багажа будет стоить 14 тысяч рублей и займет почти 5 часов.

Напомним, что из Омска запустили удобный утренний рейс в Санкт-Петербург за 14–15 тысяч рублей и курортные Минеральные Воды за 23 тысячи.