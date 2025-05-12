Рейс запустят в начале лета.

В омском аэропорту сообщили о запуске прямого рейса из Омска в Минеральные Воды со 2 июня. Перелет до курорта займет 4 часа. Выполнять рейсы будет авиакомпания Red Wings.

Вылет из Омска каждую неделю по понедельникам в 03:10 ночи, прилет в Минеральные Воды в 04:20 утра. Обратно из Минеральных Вод самолет будет отправляться по воскресеньям в 19:25 вечера, а прилетать в Омск в 02:10 ночи.

Уже доступно бронирование билетов на сайте авиакомпании. Минимальная стоимость билета в одну сторону составляет 19 900 рублей, билет на рейс 2 июня из Омска можно приобрести за 23 500 рублей. Перевозку будет осуществлять самолет SSJ 100.