Теперь пассажирам не придется вставать ночью, чтобы улететь в Санкт-Петербург рано утром.

Авиакомпания «Аэрофлот» запускает рейс по маршруту Санкт-Петербург – Омск – Санкт-Петербург. Он станет третьим рейсом в Северную столицу из Омска.

С 5 июня вылеты будут совершаться по вторникам, четвергам и субботам, со 2 июля до 31 августа – в ежедневном режиме. Расписание рейса довольно удобное:

по вторникам, четвергам и субботам вылет в 08:50;

по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям – в 16:35

Для сравнения, рейс авиакомпании «Северный ветер» стартует из Омска в 4.00, лайнеры авиакомпании «Россия» отправляются в путь в 06.40. Пассажирам приходится не спать фактически всю ночь, чтобы улететь в Северную столицу рано утром. Новый рейс в этом смысле гораздо удобнее.

Билеты из Омска в Санкт-Петербург стоят 14–15 тыс. рублей в зависимости от даты отправления.