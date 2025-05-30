Игрок провел всего три матча в КХЛ, но это не смущает омский клуб.

Омский «Авангард» заинтересован в подписании голкипера из санкт-петербургского СКА Артемии Плешкове. Об этом сообщает телеграм-канал «Трансферы КХЛ ХОККЕЙ».

В основной команде игрок провел всего 3 игры: в двух встречах его команда потерпела поражение и лишь в одной игре одержала победу. За команду ВХЛ «Ска-нева» статистика также не выделяется. Он провел 7 игр, в которых уступил командам 5 раз и в двух играх вышел победителем.

Напомним, что ранее стало известно, что вторым голкипером омичей заинтересован хабаровский «Амур». Кроме того, тольяттинская «Лада» также хотела бы видеть игрока в своей команде.