Чиновники объяснили это снижением пассажиропотока. На каждом маршруте работает по одному автобусу.

Департамент транспорта Омска принял решение временно остановить обслуживание двух муниципальных автобусных маршрутов №№ 96 и 101 начиная с 2 июня. Причина сокращения перевозок объясняется заметным снижением пассажиропотока на этих направлениях в летний период.

– В связи со снижением пассажиропотока на ряде направлений в летний период с 2 июня будет приостановлена работа автобусных маршрутов № 96 «Омский нефтеперерабатывающий завод – 12-й микрорайон» и № 101 «Гараж ЦС – пос. Большие Поля», – сообщили в ведомстве.

Уточняется, что каждый из указанных маршрутов обслуживается одним автобусом среднего класса и имеет дублирующие маршруты. О сроках возобновления работы автобусных маршрутов № 96 и 101 будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что в Омске приостановили маршруты № 107 и 108.