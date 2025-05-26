Транспорт с них будет перераспределен на другие маршруты.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о приостановке двух автобусных маршрутов. Они были созданы для подвоза учеников школ, закрытых на капитальный ремонт, в другие учебные заведения.

Маршрут № 107 следовал из Чкаловского поселка до МСЧ-9, а 108-й – от улицы Сали Катыка до железнодорожной больницы. Сейчас, когда учебный год завершился, работа маршрутов приостановлена.

– Данные маршруты были организованы в качестве социальных – для обслуживания школьников и сотрудников закрытых на капремонт школ. Высвободившиеся автобусы перераспределены на другие городские маршруты, – написал мэр в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что за последние полтора года из транспортных предприятий Омска уволилось 250 кондукторов.