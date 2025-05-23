Желающих обилечивать пассажиров все меньше: за полтора года уволились почти 250 кондукторов.

За неполные полтора года из транспортных предприятий Омска уволилось около 250 кондукторов, при этом на работу были приняты всего 100 человек. Массовый исход кондукторов из МП «Электрический транспорт» и «Пассажирского предприятия № 8» случился в прошлом году, когда уволились суммарно 170 человек.

Сейчас обилечиванием пассажиров в автобусах, троллейбусах и трамваях занимаются 495 кондукторов, включая 63 мужчин. Самый возрастной кондуктор Омска работает в ПП № 8, женщине уже 83 года, сообщает портал «Город55». В «Электрическом транспорте» кондуктором работает 19-летний парень, это самый молодой кондуктор в городе.

За свой нелегкий труд представители этой профессии получают в среднем 36-43 тыс. рублей.

В городском департаменте транспорта не скрывают, что кондуктор – вымирающая профессия, и активно внедряют валидаторы. Эти устройства недавно перепрограммировали, чтобы исключить случаи двойной оплаты проезда. Учитывая, что львиная доля пассажиров расплачивается картами, а не наличными, в ближайшей перспективе необходимость в кондукторах может и вовсе отпасть.