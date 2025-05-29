Омск-Информ
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·Общество

Крутинские озера фотографируют с воздуха и под водой.
Крутинский озерный бассейн обследуют сейчас в Омской области. Ведется цифровая аэрофотосъемка территории, гидрографическая съемка, исследования донных отложений и проводятся наблюдения за гидрологическим режимом озер Салтаим, Тенис, Ик и Ачикуль. Об этом сообщает региональное минприроды.

– Исследования позволят составить водохозяйственный баланс озер Салтаим и Тенис, которые являются самыми большими водоемами в Омской области, а также оценить влияния хозяйственной деятельности на морфологический облик русел и поймы водных объектов Крутинского озерного бассейна для предотвращения необратимых негативных трансформаций, – сообщают в министерстве.

До 1 октября 2025 года все работы планируют завершить, по результатам мониторинговых исследований будут определены участки, на которых требуются расчистка от донных отложений, ликвидация загрязнения и засорения.

Наталья Корнеева
·Общество

Крутинские озера фотографируют с воздуха и под водой.
Крутинский озерный бассейн обследуют сейчас в Омской области. Ведется цифровая аэрофотосъемка территории, гидрографическая съемка, исследования донных отложений и проводятся наблюдения за гидрологическим режимом озер Салтаим, Тенис, Ик и Ачикуль. Об этом сообщает региональное минприроды.

– Исследования позволят составить водохозяйственный баланс озер Салтаим и Тенис, которые являются самыми большими водоемами в Омской области, а также оценить влияния хозяйственной деятельности на морфологический облик русел и поймы водных объектов Крутинского озерного бассейна для предотвращения необратимых негативных трансформаций, – сообщают в министерстве.

До 1 октября 2025 года все работы планируют завершить, по результатам мониторинговых исследований будут определены участки, на которых требуются расчистка от донных отложений, ликвидация загрязнения и засорения.

Наталья Корнеева