Омичи «отбивают» озеро у коммерсантов

В Шербакульском районе Омской области обсуждается вопрос о возможной передаче в аренду озера Сухое, расположенного в нескольких километрах к югу от поселка Шербакуль. Администрация района сообщила в своих соцсетях, что в Минприроды региона поступило заявление о взятии водоема в аренду для организации товарного рыбоводства.

– В адрес Министерства природных ресурсов и экологии Омской области поступило заявление о передаче в аренду водоема, расположенного в 2,3 км на юг от рабочего поселка Шербакуль, который местные жители называют «Сухое», с целью организации на данном участке товарного рыбоводства, – написали в администрации района.

Администрация инициировала опрос среди жителей, так как по федеральному законодательству после оформления рыбоводного участка любительское рыболовство на нем может быть запрещено. Большинство опрошенных (около 80 %) высказались против аренды.

– Отдать озеро Сухое в аренду не значит благоустроить его. При этом рыбалка на нем будет запрещена. Почему именно это озеро? Потому что там есть что выловить. Есть озеро Шербакульское, почему не отдать его в аренду, если это рыборазведение в промышленных целях, то, в принципе, нужен только водоем, а рыбу запустят. Зачем лишать жителей отдыха? – спрашивают шербакульцы.

Местные жители приводят различные аргументы. Некоторые считают, что аренда приведет к полному запрету рыбалки, лишив людей доступного места отдыха. Другие указывают, что для рыбоводства можно использовать другие водоемы, например озеро Шербакульское.

Администрация района в ответ пояснила, что опрос в соцсетях – один из механизмов оперативного сбора мнения широкого круга жителей, а не только рыбаков. По словам представителей администрации, созывать собрания долго, а времени у властей мало.

Сейчас вопрос о судьбе озера Сухое остается открытым, а итоги опроса будут направлены в Министерство природных ресурсов и экологии Омской области для принятия решения.