Пятое, Потаенное озеро было найдено в ходе экспедиции представителей ОмГПУ. Водоем находился у всех на виду.

На севере Омской области завершилась экспедиция представителей ОмГПУ, в ходе которой ученые раскрыли тайну знаменитых пяти озер. Они нашли пятое, Потаенное озеро. Как выяснилось, водоем располагается на территории современной Новосибирской области и давно известен как озеро Урманное. От него до озера Данилово всего 18 км.

В ходе экспедиции доцент кафедры географии и методики обучения географии ОмГПУ Петр Большаник и аспирант Борис Усович провели морфометрический анализ рельефа вокруг всех пяти озер и проверили суффозионную гипотезу их происхождения (путем выноса частиц горных пород подземными водами). Оказалось, что Урманное имеет те же характеристики, что и известные всем Ленево, Данилово, Щучье и Шайтан. Все они имеют небольшие размеры, очень глубокие (до 20 метров), с прозрачной водой, расположены на правобережье реки Тары и левобережье ее притока. Место, где расположено Урманное, раньше было территорией Омской области.

– Не зря же говорилось, что это озеро у всех на виду. Его не видели, так как оно в другой области, впрочем, в старых административных границах озеро как раз входило в Омскую область, – цитирует Петра Большаника медиа «Трамплин».

По легенде, нужно искупаться по очереди во всех пяти озерах, чтобы обрести здоровье, молодость и красоту. Теперь это возможно.