В Москве прошел финал Всероссийского конкурса «Взрослое дело. Вклад бизнеса в сферу социального воспитания».

В Москве прошел Всероссийский конкурс корпоративных социальных проектов «Взрослое дело. Вклад бизнеса в сферу социального воспитания». Омскую область на мероприятии представила Группа компаний «Титан». Она же вошла в тройку победителей в номинации «Вот так событие!» среди крупного бизнеса. Церемония награждения состоялась в Общественной палате РФ.

На конкурсе представили видеопроект «Омск для фронта и Победы». Он был посвящен роли города в годы Великой Отечественной войны. Именно тогда Омск был крупнейшим тыловым центром.

В проект вошли ролики о трудовых династиях завода «Омский каучук» (входит в ГК «Титан»), а также личные истории сотрудников в контексте исторических событий военных лет. В съемках использовали архивные фото и современные кадры Омска, фронтовые письма и семейные документы. Также с комментариями выступил омский краевед Алексей Сорокин.

– Для предприятия получение награды – это не только высокая оценка нашей работы, но и подтверждение важности тех инициатив, которые мы реализуем для сохранения исторической памяти и воспитания подрастающего поколения, – сказала заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям ГК «Титан» Лариса Духанина. – Через проект «Омск для фронта и Победы» мы стремимся передать молодежи уважение к героическому прошлому страны. Этот проект – часть нашей корпоративной гражданской позиции и ответственного отношения к историческому наследию.

Отметим, что в финал конкурса вышли более 60 проектов из разных регионов. Все они представили лучшие корпоративные практики в сферах трудового, патриотического и гражданского воспитания молодежи.