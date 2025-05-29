В процессе подготовки квалифицированных кадров для реального сектора экономики в крупнейшем негосударственном вузе региона заботятся и о развитии личностных компетенций студентов.

История Сибирского института бизнеса и информационных технологий (СИБИТ) началась в 1996 году. Вуз предлагает очное, очно-заочное и заочное высшее образование по программам бакалавриата и магистратуры, а также дистанционное обучение по наиболее востребованным на рынке труда направлениям: «Экономика», «Юриспруденция», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Прикладная информатика», «Государственное и муниципальное управление». На сегодняшний день в СИБИТе существует 6 направлений и 17 профилей подготовки, на каждом из которых выпускникам выдается диплом государственного образца.

– Особенностью нашего вуза является ориентация на реальный сектор экономики. Условия в стране очень быстро меняются, но мы стараемся отвечать на все вызовы времени, сохраняя то, чем дорожим: качество образования и индивидуальный подход к подготовке специалистов. В СИБИТе достаточно много студентов, но преподаватели вуза стараются вкладываться в каждого. У нас реализуется множество интересных проектов, связанных с наставничеством, менторством, созданием комфортной студенческой среды. Внедрены новые образовательные элементы в виде практической подготовки, учебно-воспитательных семинаров, которые направлены не только на формирование профессиональных компетенций, но и личностных качеств выпускников, – рассказал ректор АНОО ВО «СИБИТ» Максим Родионов.

По его мнению, одной из важнейших задач системы образования является формирование у молодежи чувства патриотизма, осознания своей роли в построении сильного и процветающего государства. Воспитать же новое поколение лидеров можно лишь в атмосфере творческой доброжелательности и эмоциональной вовлеченности. Именно такая атмосфера была создана и на мероприятиях фестиваля «Учись. Твори. Мечтай», посвященного дню рождения Сибирского института бизнеса и информационных технологий и Сибирской региональной школы бизнеса (СРШБ). Программа фестиваля была обширна и включала в себя: спортивный мастер-класс «Зарядка со звездой»; танцевальный мастер-класс; демонстрацию работы собак-поводырей; психологический тренинг «Стресс и эмоции»; мастер-класс «Дизайн капкейков»; сборку гигантской головоломки и арт-пространство известного художника – шаржиста Анастасии Терсковой.

– Современную молодежь трудно удержать просто за партой, ей нужно предложить что-то интересное, интерактивное. Студенты охотно откликаются и включаются в подобные мероприятия. Фестиваль в СИБИТе проводится уже второй раз, и желающих принять участие в определенных его мероприятиях в этом году было так много, что пришлось проводить предварительную запись. Обязательно учтем этот энтузиазм и высказанные на фестивале творческие идеи. Они получат свое развитие в проектах, которые будут реализовываться уже на других площадках, – сообщил проректор по воспитательной работе СИБИТа Вячеслав Ахметов.

Сами студенты особо отметили и оценили возможность свободного общения на фестивале не только со сверстниками, но и с преподавателями вуза и приглашенными гостями – спортивными звездами, творческими и талантливыми людьми Омска. Впрочем, это одна из традиций СИБИТа.

– Здесь удается совмещать учебу и творчество. Учебный процесс выстроен так, что не зубрежка ставится во главу угла. Знаниями делятся ведущие практики, с которыми удается поработать в тандеме. В СИБИТе я поняла, что учеба действительно может приносить удовольствие, – рассказала студентка 4-го курса направления «Управление персоналом» Яна Сахаутдинова.

Добавим, что фестиваль, приуроченный к дню рождения СИБИТа и СРШБ, завершился гала-концертом, который подготовили студенты и представители приглашенных коллективов.

АНОО ВО "СИБИТ", ИНН 5503188598. Реклама